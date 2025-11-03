Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une personne ...
Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une personne a été hospitalisée, a indiqué lundi le département cantonal de la santé publique à Keystone-ATS.

Toutes les personnes en contact avec la personne infectée reçoivent actuellement un traitement antibiotique préventif. Une vaccination est proposée aux occupants du centre et aux membres du personnel non vaccinés, a-t-il ajouté.

La diphtérie est une maladie infectieuse provoquée par des bactéries et considérée comme pratiquement éradiquée en Suisse. Plusieurs centres d'asile ont toutefois rapporté des cas de cette maladie depuis 2022.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 17:49

Feu vert de l'Eglise réformée à une étude sur les abus sexuels

Feu vert de l'Eglise réformée à une étude sur les abus sexuels

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 16:23

Le procès de deux islamistes d'origine balkanique débute

Le procès de deux islamistes d'origine balkanique débute

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 11:33

Grône: première rentrée de la nouvelle école de police valaisanne

Grône: première rentrée de la nouvelle école de police valaisanne

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 09:35

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 18:41

Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Sion: les manifestants pro-palestiniens refusent de se disperser

Suisse    Actualisé le 01.11.2025 - 20:03

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

De jeunes Ukrainiens, 18-22 ans, cherchent refuge en Suisse

Suisse    Actualisé le 02.11.2025 - 14:35

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Suisse    Actualisé le 03.11.2025 - 04:33