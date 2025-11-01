Rares incidents pour Halloween outre-Sarine

Les célébrations de Halloween ont donné par endroits du fil à retordre aux forces de l'ordre en Suisse alémanique. A Meilen (ZH), un groupe de jeunes hommes a menacé et détroussé des adolescents, emportant des téléphones portables et un scooter.

Un des adolescents, âgé de 15 ans, a été blessé à la tête et a dû recevoir des soins, annonce samedi la police zurichoise. Parmi les suspects, au nombre de six au moins, un jeune Somalien de 16 ans et un Letton de 18 ont été appréhendés.

La police zurichoise a dû effectuer une septantaine d'interventions liées à Halloween, la plupart pour des faits mineurs comme des jets d'oeufs contre des façades ou des véhicules et pour l'usage d'engins pyrotechniques

La police schaffhousoise a fait état d'une nuit 'dans l'ensemble calme, avec de petits incidents mais sans atteinte aux personnes ni dégâts significatifs'.

La police st-galloise dit avoir renforcé sa présence sur le terrain et procédé à des contrôles. Elle a confisqué 'des oeufs crus, des couteaux, des masques, des stupéfiants et des poings américains'. La plupart des contrôles n'ont cependant rien révélé de suspect.

/ATS