L'Abbaye de Saint-Maurice tient son nouvel Abbé

Le chanoine et actuel recteur du Collège de Saint-Maurice (VS) Alexandre Ineichen prendra la ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le chanoine et actuel recteur du Collège de Saint-Maurice (VS) Alexandre Ineichen prendra la tête de l'Abbaye en 2026. Son élection a été confirmée vendredi par le Pape Léon XIV. L'ecclésiastique succède à Mgr Jean Scarcella, qui a annoncé renoncer à ce rôle en juin.

'Depuis plusieurs semaines, les chanoines de l’Abbaye de Saint-Maurice s’étaient préparés par un temps de discernement à l’élection de leur nouvel abbé', écrit l'institution dans un communiqué vendredi. D'abord élu par ses confrères au mois de septembre, Alexandre Ineichen devait être approuvé par le Saint-Siège.

Son élection dorénavant officielle, le chanoine devient le 96e abbé de Saint-Maurice. 'C’est avec humilité et confiance que j’accepte cette mission', déclare l'homme de 58 ans, cité dans le communiqué.

Le chanoine, originaire d’Inwil (LU), a grandi dans le Chablais. Il est entré à l'Abbaye de Saint-Maurice en 1988. Il a été recteur du Lycée-Collège de Saint-Maurice pendant 19 ans.

/ATS
 

