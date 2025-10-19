Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois ...
Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.

/ATS
 

