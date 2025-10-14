Le Japon bat le Brésil pour la première fois de son histoire

Un succès bon pour la confiance: le Japon a surmonté une mauvaise première période pour réussir une remontada et battre le Brésil (3-2), une première dans son histoire, mardi en match amical à Tokyo.

Paulo Henrique (26e) et Gabriel Martinelli (32e) ont marqué en première période pour le Brésil, qui sortait d'une victoire convaincante contre la Corée du Sud quatre jours plus tôt à Séoul (5-0).

Mais les Nippons sont revenus en seconde période avec d'autres intentions et ont inscrit trois buts, par le Monégasque Takumi Minamino (52e), puis Keito Nakamura (62e) et Ayase Ueda (71e), au plus grand plaisir des 45'000 spectateurs.

Ce succès est le premier du Japon face au Brésil en 14 tentatives (11 victoires brésiliennes et deux nuls jusqu'à présent). C'est également la deuxième défaite des Auriverde depuis que le sélectionneur italien Carlo Ancelotti, parti du Real Madrid, a pris l'équipe en mains au mois de mai, après un revers en Bolivie (1-0) en qualifications pour le Mondial.

Japon et Brésil sont tous deux qualifiés pour la Coupe du monde, qui se déroule l'été prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Ancelotti avait largement fait tourner son équipe par rapport à celle victorieuse en Corée, reposant notamment Estevao et Rodrygo. Martinelli et Henrique faisaient équipe avec Vinicius en attaque.

