Beat Jans craint un excès de bureaucratie dans les rapatriements

Beat Jans craint qu'un excès de bureaucratie dans l'UE ne complique le rapatriement de requérants ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Beat Jans craint qu'un excès de bureaucratie dans l'UE ne complique le rapatriement de requérants d'asile déboutés. Il l'a dit à l'issue d'une réunion des ministres de la justice de l'espace Schengen mardi à Luxembourg.

Les participants à la réunion ont discuté d'une nouvelle directive en matière de renvois. Celle-ci porte aussi sur la reconnaissance mutuelle de décisions d'asile négatives. La question reste ouverte de savoir si cette reconnaissance doit être obligatoire ou rester volontaire.

M. Jans a plaidé pour la seconde solution, a-t-il déclaré devant les journalistes suisses. Il y a encore beaucoup trop de choses qui ne sont pas claires, a-t-il dit, craignant qu'elles ne freinent les retours de requérants déboutés.

Son homologue suédois Johan Forssel redoute lui aussi un excès de bureaucratie et se montre 'très sceptique'. Quant au Néerlandais David van Weel, il a estimé qu'une reconnaissance mutuelle ne sera bonne que si elle aide aux rapatriements, sinon ce ne sera pas le cas.

/ATS
 

