Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

La Suisse doit reconnaître officiellement la Palestine comme Etat. Une coalition de la société civile, d'ONG et de politiciens a lancé mardi une initiative populaire dans ce but. Elle a 18 mois pour récolter 100'000 signatures.

L'initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine comme Etat souverain et indépendant, précise un communiqué du comité 'Palestina Oui!'. Septante-six ans après la reconnaissance par la Suisse de l'Etat d'Israël, la reconnaissance de l'Etat de Palestine est 'une condition indispensable à la construction d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui respecte l'égalité des droits de tous les peuples vivant sur la même terre'.

Cette reconnaissance serait également cohérente avec le soutien de la Suisse à une solution à deux Etats. Aujourd’hui, la souffrance de la population palestinienne à Gaza est incommensurable, rappelle le chirurgien Pietro Majno-Hurst, membre de Swiss Healthcare Workers Against Genocide, cité dans le communiqué.

80% d'Etats

Près de 80% des pays de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine. Récemment, onze Etats occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, ont franchi le pas. Mais le Conseil fédéral 'refuse obstinément', regrette encore le comité.

Le gouvernement a jusqu'ici toujours argumenté que le moment n'est pas encore venu. 'Nous nous engagerons pour l'institution d’une autorité palestinienne en vue de la création d'un Etat palestinien', a précisé Ignazio Cassis lundi soir à la radio publique tessinoise RSI, interrogé sur les récents développements à Gaza suite au plan de paix de Donald Trump.

/ATS