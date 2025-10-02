Mass-Voll dépose un deuxième recours concernant le vote sur l'e-ID

Après le oui de justesse à l'e-ID, Mass-Voll a déposé un nouveau recours en matière de droit de vote auprès du Conseil d'Etat zurichois. Le mouvement demande que le vote soit répété.

Quelques jours seulement avant la votation sur l'e-ID, Ringier SA et TX Group SA ont annoncé des dons non monétaires d'une valeur de 85'000 et 78'000 francs pour Media Space - 'et ce en faveur de l'alliance Pro e-ID'. C'est ce que dit le recours en matière de droit de vote que Mass-Voll a publié jeudi.

'Cela a eu une influence massive sur le résultat et la formation de la volonté', écrit Mass-Voll dans un communiqué de presse. Selon son président, Nicolas Rimoldi, l'annonce a été faite trop tardivement. Ces dons figurent sur la liste publiée par le Contrôle fédéral des finances.

Ingérence de Swisscom

Cinq jours avant la votation sur l'e-ID de dimanche dernier, le président de Mass-Voll Nicolas Rimoldi avait déjà déposé un recours en matière de droit de vote auprès du Conseil d'Etat zurichois. Il demandait le report du scrutin - en raison du 'don de vote illégal de Swisscom'. Le recours est encore en suspens.

Swisscom a fait don d'un montant de 30'00 francs à un comité du oui dans le cadre de la campagne pour le référendum sur l'e-ID, selon le premier recours en matière de droit de vote de Mass-Voll. Le comité référendaire avait également déposé un recours avant la votation.

