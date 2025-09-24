Fin des rentes à vie de veufs et de veuves

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Les rentes de veuves et de veufs à vie doivent disparaître. Le Conseil national a adopté mercredi plusieurs dispositions en ce sens dans la réforme des rentes AVS. Il doit encore se prononcer sur la fin du plafonnement des rentes AVS pour les couples mariés.

