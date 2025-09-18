Trump désigne le mouvement « Antifa » comme organisation « terroriste »

Donald Trump a annoncé mercredi la désignation du mouvement 'Antifa', un terme générique qui désigne des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, comme organisation 'terroriste', une semaine après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk.

'J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne +ANTIFA+, UNE CATASTROPHE DE LA GAUCHE RADICALE, MALADE ET DANGEREUSE, COMME ORGANISATION TERRORISTE', a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, usant de majuscules à son habitude.

/ATS