Un véhicule de transport de valeurs a été la cible d'un brigandage jeudi peu après midi à Renan ...
Véhicule de transport de valeurs attaqué à Renan: auteurs en fuite

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Un véhicule de transport de valeurs a été la cible d'un brigandage jeudi peu après midi à Renan (BE). Le chauffeur, qui a été menacé par une arme, est indemne mais les deux auteurs de l'agression n'ont pas encore été retrouvés.

Le fourgon circulait sur la Grand-Rue, à la hauteur du cimetière, lorsqu’un véhicule noir de la marque Range Rover lui a bloqué la route. Le chauffeur du fourgon a été menacé avec une arme à feu. 'Au même moment, une autre personne montait dans le véhicule de transport pour lui ordonner de suivre la Range Rover', a indiqué samedi la police bernoise.

Les deux véhicules se sont finalement arrêtés à la Combe d’Humbert à Sonvilier, sur un chemin en gravier, à la lisière d’un bosquet, à proximité de la ligne de chemin de fer.

Les auteurs ont obligé le chauffeur à leur remettre les objets de valeur en sa possession. Ils ont ensuite pris la fuite dans leur véhicule dans une direction inconnue, a précisé la police.

