Benedikt Roos remplacera Thomas Süssli à la tête de l'armée
Le divisionnaire Benedikt Roos succèdera à Thomas Süssli à la tête de l'armée au 1er janvier ...
RTN
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
Actualités suivantes
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:35
Articles les plus lus
Benedikt Roos remplacera Thomas Süssli à la tête de l'armée
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:31
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:35
Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:59
Benedikt Roos remplacera Thomas Süssli à la tête de l'armée
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:31
Serge Bavaud prend la tête du Service de renseignement en novembre
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 14:35
Mort de l'éléphanteau Zali au zoo de Zurich, suite à un accident
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:29
Une plateforme en ligne pour les assurances sociales dès 2028
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:31
Imposition individuelle: le Valais demande un référendum cantonal
Suisse • Actualisé le 12.09.2025 - 13:59