Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Les enfants issus d'un don de sperme pourront être plus facilement adoptés par le conjoint ...
Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Photo: KEYSTONE/AP/JAE C. HONG

Les enfants issus d'un don de sperme pourront être plus facilement adoptés par le conjoint ou le partenaire. Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement un projet de modification du code civil en ce sens.

Les enfants nés grâce à d'autres méthodes de procréation médicalement assistées autorisées à l'étranger, y compris la gestation par autrui, sont également concernés. Les règles en vigueur en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne sont pas adaptées à de tels cas de figure.

La modification vise les cas où l'enfant vit avec son parent légal et le parent d'intention dès sa naissance. Elle doit permettre de les protéger pleinement sur le plan juridique.

Le Conseil fédéral propose de renoncer à l'exigence d'un lien nourricier d'un an avec le parent d'intention. En effet, l'enfant qui naît au sein d'un couple faisant ménage commun vit dès sa naissance avec le parent légal et le parent d'intention.

/ATS
 

Actualités suivantes

Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Adoption facilitée pour enfants nés d'un don de sperme en Suisse

Suisse    Actualisé le 12.09.2025 - 11:09

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 21:36

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 19:05

Le Parlement ne veut pas de sanctions contre Israël

Le Parlement ne veut pas de sanctions contre Israël

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 13:07

Articles les plus lus

Le Parlement ne veut pas de sanctions contre Israël

Le Parlement ne veut pas de sanctions contre Israël

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 13:07

Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 16:19

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 19:05

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 21:36

La police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs, selon un audit

La police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs, selon un audit

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 23:01

Le Parlement ne veut pas de sanctions contre Israël

Le Parlement ne veut pas de sanctions contre Israël

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 13:07

Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 16:19

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Loi valaisanne sur la culture: une seconde lecture sera nécessaire

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 19:05

Le National accepte de discuter du financement de la 13e rente AVS

Le National accepte de discuter du financement de la 13e rente AVS

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 18:27

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 20:19

La police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs, selon un audit

La police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs, selon un audit

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 23:01

Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Décret en faveur de Blatten validé en une seule lecture

Suisse    Actualisé le 11.09.2025 - 16:19