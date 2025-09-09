Palestine: conditions pas réunies pour une reconnaissance suisse

Les conditions ne sont actuellement pas réunies pour que la Suisse reconnaisse l'Etat de Palestine, estime le Conseil des Etats. Il a refusé mardi de donner suite à une initiative cantonale genevoise en ce sens, par 27 voix contre 17.

Les dernières élections législatives palestiniennes remontent à 2006 et ont été remportées par le Hamas, que le Parlement a décidé en décembre dernier d'interdire pour cinq ans, a rappelé Marco Chiesa (UDC/TI) pour la commission. Aucune autorité n'est en mesure d'assumer la responsabilité de l'Etat et d'assurer la paix et la sécurité en Palestine.

Donner suite à ce texte irait en outre à contre-courant de la stratégie du Conseil fédéral, à qui il revient de reconnaître ou non un Etat, a complété le Tessinois.

Si la Suisse veut être crédible par rapport à la solution à deux États, elle doit s'associer au processus en cours de reconnaissance de la Palestine, qui s'inscrit comme un préalable à la paix, a opposé Carlo Sommaruga (PS/GE). 'Nous devons donner un signe politique fort et clair à toutes celles et ceux qui ne veulent pas d'une solution à deux Etats', a ajouté Mauro Poggia (MCG/GE), en vain.

