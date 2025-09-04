La Suisse renonce à certains systèmes des drones israéliens

Pas de système d’évitement automatique ou pas de système de décollage et d'atterrissage indépendant ...
La Suisse renonce à certains systèmes des drones israéliens

La Suisse renonce à certains systèmes des drones israéliens

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Pas de système d’évitement automatique ou pas de système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS: les drones ADS15 seront privés de certaines fonctionnalités, a annoncé jeudi le conseiller fédéral Martin Pfister, à la suite des nombreux problèmes rencontrés.

/ATS
 

