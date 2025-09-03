Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

La radio-télévision alémanique SRF annonce le départ de sa directrice Nathalie Wappler pour ...
Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

La radio-télévision alémanique SRF annonce le départ de sa directrice Nathalie Wappler pour la fin avril 2026. Agée de 57 ans, la principale intéressée dirige l'entreprise depuis 2019. Elle veut se lancer dans un nouveau défi professionnel.

Nathalie Wappler a annoncé sa démission mercredi lors d'une séance d'information au personnel, écrit la SRF. Elle souhaite transmettre ainsi le témoin à une nouvelle personne pour mener les changements à venir au sein de l'entreprise, après la transformation réussie et le bouclage des mesures d'économies en cours, indique la filiale alémanique de la SSR.

Le même jour, la SRF a confirmé la suppression définitive de 66 postes à plein temps d'ici à la fin de l'année, annoncée le 1er juillet dernier. La mise en consultation réalisée durant l'été n'a pas permis de réduire le nombre de postes supprimés. Cette mesure doit être réglée à plus de 60% par des départs naturels et permettra d'économiser 12 millions de francs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:15

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:03

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:41

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:51

Articles les plus lus

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:51

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:01

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:39

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:41

Helvetia s'envole au premier semestre

Helvetia s'envole au premier semestre

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 07:27

Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 10:45

Cour zougoise: des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Cour zougoise: des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:17

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:01