Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les ...
Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Photo: KEYSTONE/Manuel Lopez

Le comité directeur du Centre demande à Martial Courtet de retirer sa candidature pour les élections après la publication d'un audit l'accablant. 'Nous ne pensons pas qu'il a toujours les compétences pour représenter le Centre', a indiqué le président du parti sur RFJ.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Le Centre ne veut plus de Martial Courtet sur sa liste

Suisse    Actualisé le 21.08.2025 - 12:59

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 20:13

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 18:45

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

Articles les plus lus

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 18:45

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 20:13