Pollution de 2016 au Parc national suisse: assainissement débuté

Photo: KEYSTONE/ARNO BALZARINI

Neuf ans après l'une des pires contaminations dans la région alpine, les travaux préparatoires pour dépolluer le ruisseau Spöl, dans le Parc national suisse (GR), ont débuté. En 2016, le cours d'eau avait été contaminé aux PCB lors de travaux sur un barrage.

Les préparatifs démarrent avec des travaux au pied du barrage de Punt dal Gall (Livigno). Il s'agit aussi de sécuriser le cône alluvial de la Spöl et d'ériger une station de mesure de débit temporaire à l'extrémité du tronçon de réhabilitation, indiquent lundi le Parc national suisse et les forces motrices de l'Engadine dans un communiqué commun.

Le sauvetage des poissons commencera en septembre: le lit de la rivière doit être asséché pour éliminer les matériaux contaminés aux PCB. Quelque 12'000 poissons 'pêchés' seront transportés en aval par hélicoptère.

Pour rappel, la pollution était due à une fuite lors de travaux de protection anticorrosion sur le barrage de Punt dal Gall. Divers recours ont bloqué l'ordonnance d'assainissement du canton, avant un compromis approuvé l'an dernier.

/ATS
 

