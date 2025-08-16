Poutine dit avoir discuté avec Trump sur une « base équitable »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin ...
Poutine dit avoir discuté avec Trump sur une « base équitable »

Poutine dit avoir discuté avec Trump sur une

Photo: KEYSTONE/AP/JAE C. HONG

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi avoir discuté des moyens de mettre fin au conflit en Ukraine 'sur une base équitable' lors de sa rencontre en Alaska (Etats-Unis) avec son homologue américain Donald Trump.

S'adressant à de hauts responsables à Moscou au lendemain des pourparlers à Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, M. Poutine a souligné que le sommet avec M. Trump était 'opportun' et 'très utile', selon des propos publiés par le Kremlin.

'Nous n'avons pas eu de négociations directes de ce type à ce niveau depuis longtemps', a-t-il estimé. 'Nous avons eu l'occasion de réitérer calmement et en détail notre position', a-t-il ajouté.

'La conversation a été très franche, substantielle et, à mon avis, nous rapproche des décisions nécessaires', a-t-il encore dit.

Le 24 février 2022, M. Poutine a ordonné aux troupes russes d'envahir l'Ukraine dans le cadre d'une offensive massive qui a fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts selon les sources, détruit des villes entières et contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers.

/ATS
 

Actualités suivantes

Poutine dit avoir discuté avec Trump sur une « base équitable »

Poutine dit avoir discuté avec Trump sur une « base équitable »

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 18:13

Gaza: la Défense civile annonce 22 morts dans des frappes de Tsahal

Gaza: la Défense civile annonce 22 morts dans des frappes de Tsahal

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 18:15

Au Pakistan, la mousson fait plus de 320 morts en 48 heures

Au Pakistan, la mousson fait plus de 320 morts en 48 heures

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 17:13

Serbie: nouveaux heurts entre manifestants anticorruption et police

Serbie: nouveaux heurts entre manifestants anticorruption et police

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 01:45

Articles les plus lus

Fin des pourparlers Trump-Poutine en format restreint

Fin des pourparlers Trump-Poutine en format restreint

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 01:03

Serbie: nouveaux heurts entre manifestants anticorruption et police

Serbie: nouveaux heurts entre manifestants anticorruption et police

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 01:45

Trump qualifie de « productive » sa rencontre avec Poutine

Trump qualifie de « productive » sa rencontre avec Poutine

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 14:51

Au Pakistan, la mousson fait plus de 320 morts en 48 heures

Au Pakistan, la mousson fait plus de 320 morts en 48 heures

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 17:13

Trump et Poutine se serrent la main avant leur sommet en Alaska

Trump et Poutine se serrent la main avant leur sommet en Alaska

Monde    Actualisé le 15.08.2025 - 21:31

Un mort et plusieurs blessés dans un accident de train au Danemark

Un mort et plusieurs blessés dans un accident de train au Danemark

Monde    Actualisé le 15.08.2025 - 22:37

Fin des pourparlers Trump-Poutine en format restreint

Fin des pourparlers Trump-Poutine en format restreint

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 01:03

Trump qualifie de « productive » sa rencontre avec Poutine

Trump qualifie de « productive » sa rencontre avec Poutine

Monde    Actualisé le 16.08.2025 - 14:51