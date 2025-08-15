Rentrée scolaire : la police renforce les contrôles de vitesse près des écoles

Une présence policière accrue sur le terrain

Menée en collaboration avec les services de sécurité publique communaux, cette action vise à rappeler aux automobilistes l’importance du respect des limitations de vitesse et d’une conduite vigilante à proximité des écoles. La police souligne que les enfants restent particulièrement vulnérables sur la route. Leur perception limitée du danger et leur difficulté à évaluer la vitesse des véhicules les exposent à des risques accrus.





Quelques gestes essentiels pour tous les usagers

Les autorités appellent à la responsabilité collective. Parmi les comportements attendus, il s’agit notamment de ralentir à l’approche des passages piétons, d’anticiper les réactions des enfants, de garder une distance suffisante, d’éviter toute forme d’altération de la conduite et encourager la marche à pied pour sensibiliser les enfants aux règles de circulation.





Un retour à la densité du trafic

La fin de l’été marque aussi le retour d’un trafic plus dense. Les automobilistes sont invités à adapter leur comportement et à redoubler d’attention, en particulier durant cette semaine de reprise scolaire. La police rappelle que la vigilance de chacun est essentielle pour garantir un trajet sûr à tous les élèves. /comm-aju