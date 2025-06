La canicule force l'arrêt de la navigation sur une partie du Rhin. Le tronçon entre Stein am Rhein (SH) et Diessehofen (TG) sera fermé lundi, indique la Compagnie suisse de navigation Untersee und Rhein samedi dans un communiqué.

La compagnie a adopté un régime de basses eaux en raison des fortes chaleurs mais aussi de la présence inattendue de moules quagga invasives mortes et échouées. La navigation entre Stein am Rhein et Kreuzlingen au bord du lac de Constance n'est pas touchée.

/ATS