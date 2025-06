Motion urgente pour l'avenir de Blatten au Grand Conseil valaisan

La question de l'avenir de Blatten s'est à nouveau invitée au Grand Conseil valaisan vendredi. Il a accepté tacitement une motion urgente commune, déposée par l'ensemble des groupes, demandant au gouvernement d'agir rapidement pour la reconstruction du village.

Les chefs des groupes représentés au Grand Conseil – l'UDC du Haut-Valais exceptée - se sont rendus lundi à Blatten pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Sur place, ils ont choisi de déposer une motion urgente commune.

'Afin d'offrir rapidement des perspectives à la population de Blatten, le Conseil d'Etat est prié de créer toutes les bases légales nécessaires et d'adapter celles qui doivent l'être au moyen d'un décret urgent à édicter en automne 2025', résume le texte.

Cette base légale dont 'permettre d'adapter et homologuer les cartes de dangers naturels et redimensionner des zones à bâtir dans le Lötschental dans l'optique de créer davantage de zones'.

Souhait présidentiel respecté

Il y a une dizaine de jours, la présidente du Grand Conseil, Patricia Constantin, avait demandé aux groupes politiques de ne pas déposer de questions urgentes au sujet de la catastrophe de Blatten, lors de la session de juin. En cause: un surplus de travail pour certains services de l'Etat déjà surchargés. Les groupes politiques ont tenu compte de cette demande en regroupant leurs interventions.

Comme déjà annoncé, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, un crédit d'engagement de 10 millions de francs en faveur de Blatten.

Le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard a rappelé vendredi que le gouvernement 'soutenait l'engagement rapide de moyens des services spécialisés afin de faciliter les mesures, les travaux d'interventions, de déblaiements et de remise en état, ordonnés ou reconnus par les services de l'Etat.'

Afin d'y parvenir, l'exécutif les a déclarés d'utilité publique et les considère comme des mesures urgentes de première priorité. Ceux-ci ne nécessitent pas de procédure administrative ou d'adjudication.

Agir par décrets

Le Conseil d'Etat avait annoncé mardi sa volonté de créer un groupe stratégique pour le futur de Blatten 'D'ici cet automne, celui-ci devra procéder à un inventaire détaillé des thématiques à traiter en vue de la reconstruction du futur Blatten', a détaillé vendredi Mathias Reynard.

Divers domaines sont concernés par la démarche soit: les dangers naturels, l'aménagement du territoire, la mobilité, les constructions, ls logement, l'agriculture, l'économie, la promotion économique et touristique, la formation et la fiscalité.

Ce groupe devra proposer un plan d'action et des mesures à réaliser à court, moyen et long terme. Il devra identifier les partenaires à impliquer, définir les ressources à prévoir sur le long terme, préciser les modalités et règles de la participation financière du Canton au projet de reconstruction et proposer les modifications légales à une réalisation rapide. 'Ces aspects pourraient être réglés par décret', selon Mathias Reynard.

/ATS