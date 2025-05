Nouvelle loi sur le handicap adoptée par la Landsgemeinde de Glaris

La Landsgemeinde de Glaris a adopté dimanche une nouvelle loi sur le financement des institutions pour personnes handicapées. Les agrandissements et nouvelles constructions seront désormais financés par les tarifs et non plus par les contributions cantonales.

Le sujet a fait débat. Plusieurs de représentants des foyers pour personnes handicapées ont pris la parole, pointant un affaiblissement de la sécurité juridique avec le nouveau système. La population a toutefois tranché en faveur de la nouvelle loi.

Les Glaronais ont également approuvé un texte donnant à la police cantonale plus de pouvoir dans les cas de violences domestiques. Elle peut désormais prononcer une interdiction de périmètre ou de contact à l'encontre d'une personne violente.

/ATS