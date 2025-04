L'Etat du Valais veut massivement soutenir son hôpital

Le Conseil d'Etat valaisan propose d'octroyer un cautionnement-cadre supplémentaire de 294 millions de francs en faveur de l'hôpital du Valais (HVS). Il veut également créer un fonds immobilier cantonal santé.

Sur ces 294 millions de francs, 78 millions serviront au financement du renchérissement et des coûts supplémentaires liés à l'agrandissement des hôpitaux de Brigue et de Sion. Soixante millions sont prévus pour la rénovation et de nouvelles constructions prévues sur le site psychiatrique de Malévoz à Monthey.

Le financement de la mise aux normes parasismiques des bâtiments existants de l'HVS sera, lui, pris sur le budget ordinaire du Service de la santé publique. Son montant global n'est pas connu.

Le Conseil d'Etat prévoit un subventionnement de 70 millions de francs sur cinq ans sous forme de prestations d'intérêt général.

Enfin, l'Etat du Valais proposera au Grand Conseil la création d'un fonds immobilier cantonal santé, permettant de progressivement regrouper les 89 bâtiments du HVS.

