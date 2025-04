Le Festival de Cannes complète sa programmation

A une vingtaine de jours du coup d'envoi, le 78e Festival de Cannes a complété mercredi sa programmation, ajoutant en compétition un thriller avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson ou encore le premier film de l'actrice Kristen Stewart en section parallèle.

Deux nouveaux films rejoignent la course à la Palme d'or, qui compte désormais 21 longs-métrages, dont 'Die, my love', de Lynne Ramsay ('We need to talk about Kevin', 'A beautiful Day'), avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson.

La cinéaste américaine de 55 ans est la septième réalisatrice en lice pour la Palme d'or, permettant au festival, sans parvenir à la parité, d'égaler son record de 2023.

Les sélectionneurs ont également retenu 'Mother and child', de l'Iranien Saeed Roustaee, 35 ans. En 2023, ce dernier avait été condamné dans son pays à six mois de prison pour avoir diffusé à Cannes son précédent film, 'Leïla et ses frères'.

Premier film de Kristen Stewart réalisatrice

Dans la section Un certain regard, consacrée aux découvertes, le Festival montrera notamment le premier film de Kristen Stewart, 35 ans, comme réalisatrice, 'The chronology of water'.

Le film de l'ex-star de 'Twilight', devenue une valeur sûre du cinéma d'auteur, suit une jeune fille qui 'grandit dans un environnement ravagé par la violence et l'alcool' avant de trouver 'refuge dans la littérature', selon ses producteurs.

Le Festival projettera aussi notamment, en séance de minuit, le deuxième film d'Ethan Coen réalisé sans son frère Joel, avec Margaret Qualley qui avait marqué les esprits en 2024 avec 'The Substance'.

Hommage à Pierre Richard

Cannes rendra également un hommage à l'un des doyens du cinéma français, l'acteur et réalisateur de comédie Pierre Richard, 90 ans, en projetant son dernier film, le premier qu'il réalise depuis près une trentaine d'années, 'L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme', qui doit sortir en salles fin septembre.

Le 78e Festival de Cannes doit s'ouvrir le 13 mai, pour une remise de la Palme d'or le 24 mai. Mylène Farmer fera 'une prestation exceptionnelle' lors de la soirée d'ouverture, a fait savoir Brut, partenaire officiel du festival, ce qu'a confirmé à l'AFP l'entourage de la star française.

Scarlett Johansson: aussi une première réalisation

Parmi les stars attendues: l'actrice Scarlett Johansson devant et derrière la caméra, pour sa première réalisation, Denzel Washington sur les marches pour un film signé Spike Lee ou Robert de Niro pour un hommage et une Palme d'or d'honneur. Tom Cruise, lui, doit présenter l'ultime 'Mission: Impossible', hors compétition.

Côté helvétique, 'Nuit obscure - 'Ain't I a child?' de Sylvain George, le dernier volet d'une trilogie sur les politiques migratoires, a été retenu par le Festival de Cannes dans la sélection Acid.

Ella Rumpf à la Semaine de la Critique

L'actrice suisse Ella Rumpf, révélation féminine dans 'Le Théorème de Marguerite' qui lui avait valu un César l’an dernier, joue un rôle principal dans 'Des preuves d'amour/Love Letters' de Alice Douard. Ce film français est sélectionné par la Semaine de la Critique (Special Screening).

Le Festival doit encore annoncer la composition détaillée du jury, présidé par la vedette française Juliette Binoche.

