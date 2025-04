Le Valais sur le qui-vive, mais pas de dégâts signalés en soirée

Les autorités valaisannes restaient sur le qui-vive alors que des intempéries ont commencé à toucher le Haut-Valais mercredi. En milieu de soirée, aucun événement majeur n'avait été signalé.

Plusieurs routes ont été fermées préventivement à 19h00, comme annoncé, selon un représentant de l'Organe cantonal de conduite valaisan (OCC), interrogé par Keystone-ATS. Ces mesures concernent les tronçons entre Stalden et Saas Grund et entre Saas Grund et Saas-Almagell, tout comme le col du Grand-Saint-Bernard.

La route entre Zwischbergen et Gondo est également fermée, tout comme le col du Grand-Saint-Bernard

En ce qui concerne le trafic ferroviaire, les trains de la ligne Viège Zermatt ne circuleront pas jeudi matin entre Viège et St-Nicolas en raison des intempéries. Des bus de remplacement ont été mis en place, annonce la compagnie Matterhorn-Gotthard Bahn sur son site internet.

Mercredi, MétéoSuisse a confirmé un degré de danger dit 'très fort', soit 5/5, pour le Haut-Valais jusqu'à jeudi 18h00. La région sud du Simplon, la vallée de Saas, du Mattertal, le Binntal et la vallée de Conches sont les principales concernées. La région du Simplon n'avait plus connu un niveau d'alerte aussi élevé depuis 2001, comme le rapport le 'Walliser Bote'.

Les autorités craignent des débordements, des laves torrentielles le long de cours d'eau latéraux et des glissements de terrain ou des éboulements. De fortes chutes de neige étaient également attendues sur la région. Elles pourraient soulager la situation hydrologique, mais provoquer des risques d'avalanche, selon l'OCC. Un niveau de pré-alerte a été maintenu pour le Rhône de Gletsch à Martigny.

