Katy Perry dans l'espace en vedette d'un vol 100% féminin

La chanteuse américaine Katy Perry va embarquer lundi dans une fusée 100% féminine pour un bref voyage dans l'espace. Cette aventure, proposée par le multimilliardaire Jeff Bezos, est réservée à quelques privilégiés.

Artiste incontournable de la pop américaine, Katy Perry va s'envoler à plus de 100 kilomètres d'altitude à bord d'une fusée de Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon. Elle embarquera aux côtés de cinq autres femmes, dont Lauren Sanchez, la fiancée de M. Bezos. Le décollage doit avoir lieu dans l'ouest du Texas à partir de 08h30 locales (15h30 suisses).

La fusée entièrement automatisée décollera à la verticale et la capsule se détachera en vol, avant de retomber sur Terre freinée par des parachutes et un rétropropulseur. Il s'agira du premier vol dans l'espace 100% féminin depuis celui, en solitaire, de la Soviétique Valentina Terechkova en 1963.

Ligne de Karman

Ce sera le onzième vol habité suborbital mené par Blue Origin, qui propose depuis plusieurs années déjà ces expériences de tourisme spatial - dont le prix n'est pas public - grâce à sa fusée New Shepard.

Lors de cette expérience d'une dizaine de minutes au total, les six passagères dépasseront la ligne de Karman, qui marque à 100 kilomètres la frontière de l'espace selon une convention internationale. Elles pourront se détacher de leur siège et flotter brièvement en apesanteur.

'Pas de limite à ses rêves'

Dans une récente interview accordée au magazine Elle, Katy Perry expliquait prendre part à cette aventure 'pour (s)a fille Daisy', qu'elle a eue avec l'acteur britannique Orlando Bloom, 'afin de l'inciter à ne jamais fixer de limites à ses rêves'.

'Je suis tellement impatiente de voir l'inspiration et la lumière dans ses yeux lorsqu'elle verra la fusée partir et qu'elle retournera à l'école le lendemain en disant: 'Maman est allée dans l'espace'', déclarait l'interprète de 'California gurls' et 'I kissed a girl'.

Lors de ce bref voyage en apesanteur, l'artiste de 40 ans sera entourée de Kerianne Flynn, productrice de films, d'Amanda Nguyen, fondatrice d'une ONG engagée dans le combat contre les violences sexuelles, de l'ancienne scientifique de la Nasa Aisha Bowe et de l'animatrice de télévision Gayle King.

Secteur concurrentiel

Blue Origin a déjà emmené 52 personnes dans l'espace, dont d'autres célébrités comme William Shatner, qui incarnait le mythique capitaine Kirk dans la série Star Trek. Ces invités de marque doivent maintenir l'intérêt du public autour de ces vols, sur fond de concurrence entre plusieurs entreprises privées.

Le grand concurrent de Jeff Bezos dans ce domaine est Virgin Galactic, qui propose une expérience similaire de vol suborbital. Mais Blue Origin a l'ambition d'aller plus loin et souhaite se positionner sur le marché des vols en orbite et concurrencer SpaceX d'Elon Musk. En janvier, elle a ainsi réussi son premier vol orbital non-habité, grâce à un lanceur bien plus puissant nommé New Glenn.

/ATS