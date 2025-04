L'UDC soleuroise pourrait conquérir un siège au gouvernement

L'UDC pourrait entrer au Conseil d'Etat soleurois avec Sibylle Jeker dimanche. Les trois membres actuels, représentant le PLR, le Centre et PS, s'acheminent vers une réélection lors de ce second tour où les cinq sièges sont à repourvoir.

Dimanche à la mi-journée, les scrutins dans 71 communes plutôt petites sur 106 avaient été dépouillés. La conseillère cantonale UDC Sibylle Jeker devance à ce stade tous les membres actuels du gouvernement.

Au premier tour, elle s'était hissée à la quatrième place derrière les sortants. Il s'agit de la huitième tentative pour l'UDC d'entrer au Conseil d'Etat.

Parmi les sortants, la Landammann Sandra Kolly (Centre) se place en tête, suivie de Peter Hodel (PLR) et de Susanne Schaffner (PS). La cinquième place est actuellement occupée par Edgar Kupper (Centre). Suivent Mathias Stricker (PS), Marco Lupi (PLR) et Daniel Urech (Verts).

Le PLR occupe actuellement deux sièges, et le Centre, le PS et les Verts chacun un. Au premier tour, aucun des huit candidats n'avait atteint la majorité absolue. Au second tour, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus.

