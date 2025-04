Gaz hilarant fatal sur l'A2: peine de prison pour un conducteur

La justice de Bâle-Campagne condamne un automobiliste de 21 ans à quatre ans et neuf mois de prison pour homicide par négligence. En 2021, l'un de ses passagers est mort dans un accident de la route après que le conducteur a consommé du gaz hilarant.

Dans son jugement rendu vendredi à Muttenz (BL), la Cour pénale de Bâle-Campagne a reconnu l'accusé coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de mise en danger de la vie d'autrui et de violation du code de la route. Elle a suivi en partie le réquisitoire du procureur. Lors du procès qui s'était tenu à la mi-mars, le représentant du Ministère public avait requis six ans et neuf mois de prison.

Le prévenu écope aussi d'une peine pécuniaire avec sursis de 25 jours-amende à 130 francs. Il devra aussi verser des réparations pour tort moral à la famille de son camarade décédé. Il sera également tenu de dédommager et de verser une réparation aux trois autres occupants de la voiture, qui ont été en partie grièvement blessés dans l'accident sur l'autoroute A2.

