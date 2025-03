Assemblée UDC: Marcel Dettling tempête contre le « chaos » de l'asile

Le président de l'UDC Marcel Dettling a fulminé samedi contre le 'chaos' de la politique d'asile. Il s'en est, une nouvelle fois, directement pris au ministre Beat Jans et à toute la gauche. Il a promis que son parti se battrait pour une Suisse plus 'sûre et libre'.

'Nos frontières ne sont pas protégées. Les migrants en quête d'asile et les personnes entrées illégalement sur le territoire suisse rendent la Suisse peu sûre. Presque tous les jours, on assiste à des actes de violence ou des crimes sexuels graves, à des vols et à des cambriolages', a déclaré devant l'assemblée des délégués de son parti à Puidoux (VD) Marcel Dettling, en présence des deux conseillers fédéraux UDC Guy Parmelin et Albert Rösti.

Il s'en est pris au ministre en charge de l'asile Beat Jans. 'Ne devrait-il pas veiller à notre sécurité? Bien sûr que si, mais il préfère s'occuper de la reconnaissance officielle d'un 'troisième sexe' et célébrer le ramadan musulman, ce alors que l'on bannit de plus en plus les chants de Noël dans nos écoles', a-t-il ironisé dans son discours.

/ATS