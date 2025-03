Crédit de 53 millions sollicité pour agrandir Bellechasse (FR)

La mise en oeuvre de la seconde phase du projet de planification pénitentiaire avance à Fribourg. Le Conseil d'Etat a transmis au Grand Conseil le message relatif à l'extension de la prison de Bellechasse, avec un crédit d'engagement de 53 millions de francs.

Le projet EDFR II a été présenté vendredi par le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé des infrastructures, et son collègue Romain Collaud, directeur de la sécurité et de la justice. Selon eux, l'agrandissement de Bellechasse, près de Sugiez, améliorera 'considérablement' la situation de l'exécution des peines.

Le développement présenté à la presse permettra notamment aux détenus de disposer d’un environnement adapté à leur situation, ont souligné les deux magistrats. Les employés pourront par ailleurs travailler au sein d’une 'infrastructure moderne en mesure de garantir la sécurité de la population'.

Prison unique

Le projet EDFR II comprend la construction de la nouvelle prison centrale pour le régime de détention provisoire et d'un bâtiment dédié à l'exécution des peines en semi-détention et le travail externe ainsi que l'agrandissement nécessaire de la cuisine et du parking, précise le communiqué.

Ouverte en 1893, la prison actuelle, située en basse ville de Fribourg, ne répond plus quant à elle aux exigences sécuritaires et à une exécution 'moderne' des peines. L'investissement, une fois concrétisé, permettra de satisfaire ce besoin, en transférant l’ensemble de l’activité sur le site de Bellechasse.

Votation en 2025

Pour ce projet, le gouvernement demande au législatif cantonal un crédit d'engagement de 53 millions de francs. Le montant dépassant le seuil de 1% du total des dépenses des derniers comptes de l’Etat, la population fribourgeoise sera appelée à se prononcer sur le sujet, 'vraisemblablement cette année encore'.

Le projet s'appuie sur un calendrier soutenu, a convenu l'exécutif. Sous réserve du débat au Grand Conseil et du résultat de la votation populaire, le début des travaux est prévu pour le début de l'an prochain. Le chantier devrait durer deux ans et demi, ont avancé encore les deux conseillers d'Etat.

En fonction de la planification envisagée, sous réserve de toutes les voies de recours et des procédures qui y sont liées, la mise en service des nouveaux bâtiments pourrait avoir lieu au plus tôt à l'été 2028. Quant au déménagement de la prison centrale de Fribourg, il devrait intervenir à l'automne 2028.

