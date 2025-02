Arrêt de l'USAID: les oeuvres d'entraide appellent Cassis à agir

Les oeuvres d'entraide suisses et les Eglises appellent le conseiller fédéral Ignazio Cassis à agir suite au gel des aides humanitaires américaines. L'EPER avait annoncé le licenciement d'une centaine d'employés comme conséquence de ces coupes.

Les Etat-Unis ont décidé de suspendre leurs contributions à des organisations de l'ONU et de fermer l’agence de coopération au développement USAID. 'Ces décisions ont des conséquences dramatiques sur les personnes les plus démunies partout dans le monde', écrivent jeudi Caritas Suisse, Action de Carême, l’Entraide protestante suisse (EPER), l’Église évangélique réformée de Suisse et la Conférence des évêques suisses dans une lettre ouverte adressée au chef du Département fédéral des affaires étrangères.

De nombreux programmes d'aide humanitaire et de coopération internationale risquent de ne plus pouvoir poursuivre leurs activités, préviennent-elles. Les conséquences seraient désastreuses pour des millions de femmes, d’enfants, de personnes âgées, de malades et de personnes en situation de handicap dans les régions les plus précaires du monde.

La Suisse a une responsabilité

La Suisse, gardienne des Conventions de Genève et hôte des principales organisations humanitaires de l'ONU, a une responsabilité particulière. 'Nous ne pouvons pas accepter que des fonds soient radicalement supprimés, que des vies humaines soient délibérément mises en danger et que les acquis de la coopération au développement soient réduits à néant (...). La tradition humaniste de notre pays nous oblige, et vous oblige, à intervenir activement', écrivent les organisations dans la lettre.

Elles demandent à Ignazio Cassis de s'engager 'avec force et détermination' par la voie diplomatique pour le maintien des structures humanitaires, notamment au sein de l’ONU. Elles le prient également de s'engager au nom de la Suisse pour que les pays riches assument leurs responsabilités envers les personnes les plus pauvres et que la coopération au développement ne soit pas vidée davantage de sa substance.

Conséquences directes

Suite au gel des aides humanitaires américaines, l'Entraide protestante suisse (EPER) avait annoncé devoir fermer les projets humanitaires uniquement financés par l'organe américain en Ukraine, en Ethiopie et en RDC. Ces fermetures concerneront plus de 100 employés, qui seront licenciés. Plus de 800'000 personnes sont impactées, selon Joëlle Herren Laufer, responsable médias du siège romand.

L'ONG Terre des hommes à Lausanne a annoncé se voir amputée de 10 millions de dollars de contributions annuelles. Des projets dans neuf pays sont touchés et environ 1,5 million de bénéficiaires perdent 'un soutien vital', avait indiqué l'organisation d'aide à l'enfance.

Médecins du Monde Suisse, qui vient en aide à des populations migrantes au Mexique, a annoncé jeudi dans un communiqué, faire tout son possible pour maintenir sans interruption ses services. L'organisation financera ses activités pour une période transitoire de six semaines avec ses fonds propres.

