Projet Rhône 3: un deuxième financement pour le secteur du Chablais

Le Grand Conseil valaisan a accepté, jeudi, de financer un deuxième projet de protection des crues en lien avec le Rhône, dans le Chablais. Le secteur Vionnaz (VS)-Yvorne (VD) va bénéficier de la manne cantonale, a l'instar du tronçon Massongex (VS)-Bex (VD).

Via la mesure prévue dans le secteur des Iles des Clous, la digue du Rhône sera renforcée, côté valaisan, alors que le fleuve sera élargi sur le versant vaudois, côté Yvorne.

Le Valais déboursera 70,6 millions de francs brut contre 42,4 millions à son voisin. Selon une convention, le Valais prend à sa charge 62,5% des coûts et le canton de Vaud, le 37,5%. Mardi, le PLR avait déposé un amendement en lien avec cette clé de répartition. Jeudi, il n'a été suivi par aucun autre groupe politique. Lors du vote final, tous les partis ont soutenu unanimement le projet.

Un projet hydro-électrique sur le fleuve

Mardi, le plénum avait validé une mesure concernant le secteur Bex (VD) - Massongex (VS). Ce dernier va pouvoir profiter des synergies offertes par le projet de MBR SA, soit la création d'un aménagement hydro-électrique sur le fleuve.

Dans le cadre de ce projet, il est également prévu de remplacer la passerelle actuelle (piétonne/cycliste) entre Massongex et Bex. Elle sera démontée et déplacée sur la rivière 'Avançon' située en amont. Un nouveau pont sera construit à l’endroit de la passerelle actuelle permettant le passage de transports publics.

Déduction faite de la part des subventions fédérales et de la participation de MBR SA et des communes concernées, le canton du Valais déboursera 14,2 millions de francs et le canton de Vaud, 8,5 millions. Total du projet: 29 millions de francs brut. La mesure s’étend de l’embouchure du Courset jusqu'à l’aval de l’embouchure de l’Avançon, soit environ 6,4 km de rives à aménager.

