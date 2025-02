Neuchâtel: pas d'alcool en journée lors de camps de ski

L'Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel (éoren) a introduit en début d'année une directive pour interdire de boire de l'alcool en journée lors de camps de ski et de sorties scolaires. Cette règle a fait réagir des enseignants qui ont écrit au comité scolaire.

'On doit s'adapter à l'évolution de la société et aux attentes des parents. On est sur le minimum attendu car cette directive n'est que l'expression du cadre légal', a déclaré jeudi à Keystone-ATS Etienne Bourqui, secrétaire général de l'éoren, revenant sur une information d'Arcinfo.

'Les enseignants ont un devoir d'exemplarité et doivent être en possession de leurs moyens pour skier et surveiller des élèves en même temps. Ils ont des responsabilités. Nous les rendons attentifs qu'en cas de problèmes, s'ils présentent un certain taux d'alcool, ils risquent des poursuites sur le plan civil, pénal et administratif', a ajouté Etienne Bourqui.

'Une carrière d'enseignant pourrait s'arrêter brutalement s'il y avait un accident dû à une erreur de jugement parce qu'il était alcoolisé', a ajouté le secrétaire général. 'On n'interdit toutefois pas l'alcool - s'il est bu avec modération - pour les enseignants et les moniteurs en soirée car on a conscience que les camps de ski sont une astreinte importante pour eux et qu'ils ont besoin de temps de repos'.

'Notre école veut aussi mettre des garde-fous car en 2023, lors d'une soirée fortement alcoolisée d'un camp de ski d'une école du canton de Neuchâtel, une affaire d'abus sexuels d'un moniteur sur une monitrice avait été dévoilée' par la presse, a précisé Etienne Bourqui.

Pas de chien lors de sorties scolaires

La directive demande également aux enseignants de ne plus emmener un animal domestique lors de sorties scolaires, sauf accord de la direction dans le cadre d'un projet particulier. 'Aucun accident n'est intervenu mais on ne peut pas garantir que la présence d'un chien ne soit pas une entrave à la surveillance des élèves', a expliqué le secrétaire général. 'En cas de morsures, comment se justifier face aux parents?', s'interroge-t-il.

Lors d'une course d'école, la vigilance de l'enseignant est engagée. 'La société s'est juridicisée. Pour l'instant, on a enregistré aucune plainte pénale de parents lors de camps de ski ou de sortie scolaire. Actuellement, nous recevons plutôt des recours à propos de mesures disciplinaires ou de notes', a ajouté le secrétaire général.

Sur un total de 1010 enseignants de l'éoren, 21 ont écrit une lettre au comité scolaire demandant que cette directive soit reconsidérée. Selon Arcinfo, les signataires du document estiment que cette décision est 'disproportionnée et infantilisante' et que les enseignants se donnent sans compter lors d'activités hors cadre.

