Ludesco: la Chaux-de-Fonds bientôt capitale de l'univers ludique

Ludesco tiendra sa 16e édition du 14 au 16 mars à La Chaux-de-Fonds (NE). Le plus important festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse proposera, 56 heures durant, 85 animations et 2000 jeux. Quelque 10'000 participants sont attendus.

Cette année, Ludesco a décidé de 'repousser les limites du continuum ludique en ajoutant une heure supplémentaire à son programme', ont indiqué les organisateurs mercredi devant la presse. Le festival se déroulera ainsi non-stop du vendredi 14 mars à midi jusqu’au dimanche 16 mars à 20h00.

Ludesco promet des 'expériences inédites et classiques, dont les familles, bandes de potes, jeunes et seniors' pourront profiter. 'Des incontournables de la cour de récréation aux futurs hits interstellaires', en passant par les grands classiques des soirées familiales, l'événement constituera une 'déferlante d’activités'.

Pour mémoire, la manifestation chaux-de-fonnière, qui se décrit volontiers comme la capitale de l’univers ludique, avait accueilli 9700 festivaliers l'an dernier.

/ATS