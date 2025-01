Premier pas vers un congé parental national

Un congé parental pourrait voir le jour au niveau national. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats a soutenu deux initiatives cantonales en ce sens par 10 voix contre 2.

La question mérite d'être approfondie, indiquent mercredi les services du Parlement. L’introduction d’un congé parental pourrait contribuer au renforcement de l'égalité entre femmes et hommes et à améliorer la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Un tel congé encouragerait les parents à rester dans le monde du travail. Il permettrait ainsi de lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre, estime encore la commission.

La commission soeur du National doit encore se prononcer.

/ATS