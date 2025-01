Un semi-remorque avec une substance dangereuse intercepté en Valais

Un semi-remorque immatriculé en Roumanie a été intercepté lundi soir par la police cantonale valaisanne près de St-Maurice. Un liquide hautement inflammable et corrosif s'échappait d'un fût métallique endommagé.

L'intervention rapide des forces de l'ordre a permis d'éviter tout risque pour la sécurité routière et l'environnement, assure la police mardi dans un communiqué. Le conducteur a été dénoncé auprès du service de la circulation routière et de la navigation et s'expose à une forte amende.

/ATS