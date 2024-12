Le Noël des Ormonts en Eurovision dans quatre pays

Cette année, le culte évangélique de Noël sera retransmis depuis le temple de Vers-l'Église, un monument historique construit en 1456. Il est situé au cœur du canton de Vaud, à quelques kilomètres de la station de ski des Diablerets.

À l’initiative de la RTS, les regards des paroissiens de Suisse, France, Belgique et Italie convergeront sur le village des Ormonts le 25 décembre à 10h. Les trois chaînes nationales (dont RTS 1), RAI 2, France 2 et les deux chaînes nationales belges reprendront les images en direct.

La communauté protestante réformée des Ormonts-Leysin invite à célébrer la naissance de Jésus, peut-on lire sur le site de l'Église protestante réformée du canton de Vaud (EERV). Le temple accueillera 140 personnes. La traditionnelle célébration de Noël s'ouvrira au son du cor des Alpes.

Les chants seront interprétés par la chorale paroissiale, sous la direction de Ghislaine André et Yolande Boinnard, avec Anastassia Dukhareva à l'orgue et Nadia Aeberhard au saxophone. Le culte sera présidé par le pasteur de la communauté, Pierre-Alain Mischler.

Près de 200'000 téléspectateurs sont attendus. La RTS mobilise 26 techniciens et 8 caméras pour l'événement.

/ATS