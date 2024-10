Le SCAN veut nous faire rouler vers le numérique

Depuis l’an dernier et 15 ans après s’être détaché de l’Etat, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (Scan) peut affirmer que les Neuchâtelois ne paient pas chez lui plus cher qu’ailleurs en Suisse. Il est question ici des émoluments liés aux différents modes de transports individuels. Pour se maintenir dans la moyenne nationale, le Scan ne peut pas compter sur les économies d’échelle possibles dans de plus grands cantons. Il mise donc sur la digitalisation et… un changement d’habitudes de ses clients. « Nos utilisateurs ne viennent pas de façon récurrente. C’est un désavantage par rapport aux banques ou aux grandes compagnies aériennes », constate Virginie Verdon, la présidente du Scan. La communication massive du service sur l’existence de ses 33 prestations en ligne n’a donc pas suffi…