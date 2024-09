Neuchâtel adopte sa stratégie pour le développement durable

Le Conseil d’Etat neuchâtelois vient d'adopter sa stratégie pour le développement durable. S’inscrivant dans la vision de l’Agenda 2030 des Nations unies, elle formalise les engagements et les objectifs du canton en la matière pour les dix prochaines années.

Le document constitue la référence pour renforcer la cohérence et la coordination des politiques publiques cantonales, ont indiqué vendredi la présidente du Conseil d'Etat Florence Nater, en charge de l'emploi et de la cohésion sociale, et son collègue Laurent Favre, en charge du développement territorial et de l'environnement.

La consultation a permis, grâce aux apports de 60 parties prenantes de l’Etat, de consolider le projet gouvernemental. L’action en faveur du développement durable est un mandat inscrit dans la Constitution et la loi Agenda 21. L'exécutif veut désormais en assurer l'ancrage légal à la politique du canton.

C'est pourquoi il propose au Grand Conseil une nouvelle loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD) visant à remplacer la loi Agenda 21.

/ATS