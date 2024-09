La réforme de la LPP rejetée par le peuple

La gauche et les syndicats signent une nouvelle victoire dimanche. Le peuple suisse a rejeté la réforme de la prévoyance professionnelle, selon une première projection de l'institut gfs.bern. L'USS, à l'origine du référendum, dénonce une trahison et une arnaque.

Les premiers résultats le confirment. A Genève, c'est une véritable claque qui est infligée à la réforme du Conseil fédéral et du Parlement. Le 'non' s'impose par 72,6% selon des résultats partiels. Le plus grand canton de Suisse, Zurich, dirait non par 63,9%. Presque autant dans les Grisons.

Double défi

La prévoyance professionnelle fait face au double défi démographique et financier. Pour garantir le financement des rentes à long terme, une révision est nécessaire, selon le Parlement.

La principale mesure est une baisse du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire de 6,8% à 6%. Pour éviter dans la mesure du possible une diminution des rentes futures, le Conseil fédéral et le Parlement ont prévu des mesures de compensation.

La moitié des personnes assurées bénéficieront ainsi d'une compensation de rentes durant une période transitoire de 15 ans. Le seuil d'entrée est abaissé, ce qui améliore la couverture des bas salaires et des personnes travaillant à temps partiel, estiment les partisans de la révision. Par ailleurs, la déduction de coordination sera remplacée par une part fixe de 20%.

Pour l'USS et la gauche, cette réforme est une arnaque. Elle ne profitera en tout cas pas aux travailleuses et travailleurs. Ils ont fait campagne sous le slogan: 'Payer plus pour moins de rentes.'

/ATS