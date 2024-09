Quatre associations demandent d'améliorer l'accueil de l'enfance

Quatre associations professionnelles demandent aux cantons des mesures pour combattre la pénurie de personnel qualifié dans l'accueil de l'enfance. Elles ont adressé une lettre ouverte aux directeurs cantonaux de l'instruction publique et des affaires sociales.

La situation dans la branche de l'éducation et l'accueil de l'enfance est critique et nécessite des actions immédiates, ont souligné mercredi la plateforme romande Pro Enfance, l'Association de la Suisse italienne ATAN, la Fédération tessinoise de l'accueil familial de jour (FTFD) et la Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant (kibesuisse).

Aujourd'hui, trop de professionnels de l'accueil de l'enfance n'ont pas une formation pédagogique suffisante. De plus, la branche est touchée par une pénurie aiguë de personnel qualifié. Les quatre associations demandent aux cantons de professionnaliser le secteur.

Financement et horaires de travail

Les autorités doivent concevoir des modèles de financement permettant d'assurer, dans toutes les régions linguistiques, que 100% du personnel de l’enfance ait une formation initiale achevée et reconnue par la Confédération, dont 50% un diplôme de niveau tertiaire d'ici 2030.

Des améliorations doivent aussi être apportées en matière d'horaires de travail pour les activités pédagogiques avec les enfants, la préparation, la collaboration avec les familles et la formation continue. Il est aussi nécessaire de mieux fidéliser les professionnels de l'accueil de l'enfance.

Pour cela, il ne suffit pas d'augmenter les salaires, mais il faut aussi améliorer les conditions de travail, actuellement difficiles. Fin 2025, les quatre associations feront une évaluation des progrès réalisés par les autorités.

