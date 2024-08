Un conducteur assoupi provoque un incendie à Bossonnens (FR)

Un conducteur a perdu la maitrise de son véhicule samedi et terminé sa course dans le jardin d’un immeuble à Bossonnens (FR). Suite au choc, le véhicule a pris feu et l’incendie s’est propagé sur la façade de l’immeuble. Personne n’a été blessé.

Samedi vers 6 heures, l'accident sur la route de Vevey à Bossonnens a été signalé, indique la police fribourgeoise dans un communiqué. Sur place, les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire le sinistre. Quant aux habitants évacués à titre préventif, ils ont pu regagner leurs domiciles au terme de l’intervention.

Selon les premiers éléments d’enquête, l’automobiliste, âgé de 21 ans, circulait en direction d’Attalens lorsque, suite à un assoupissement, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a dévalé un talus et a terminé sa course dans le jardin d’un immeuble.

Le conducteur a pu sortir de son véhicule par ses propres moyens, avant que celui-ci ne s’embrase. Il n’a pas été blessé. Son permis de conduire a été saisi. Il sera dénoncé à l’autorité compétente.

/ATS