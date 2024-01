Klopp quittera Liverpool en fin de saison

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp quittera son poste à l'issue de la saison 2023/2024, a-t-il annoncé vendredi sur le site du club anglais.

L'Allemand, qui occupe cette fonction depuis octobre 2015, a notamment mené les Reds à la victoire en Ligue des champions en 2019.

'C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie', a déclaré Jürgen Klopp (56 ans), vainqueur de six trophées majeurs en plus de huit ans passés à Liverpool, pour justifier son choix surprise. 'Je sais que je ne peux pas faire le boulot encore et encore et encore et encore', a-t-il également affirmé.

/ATS