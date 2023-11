Poids lourds: le choc Fury - Usyk prévu le 17 février

Tyson Fury et Oleksandr Usyk s'affronteront le 17 février à Ryad, ont annoncé les organisateurs. Ce combat très attendu unifiera les ceintures mondiales dans la catégorie des poids lourds.

Le Britannique Fury (35 ans) est champion WBC des lourds et son adversaire ukrainien (36 ans) détient pour sa part les ceintures WBA, IBF et WBO. Le vainqueur du combat sera le premier champion du monde unifié des poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999 et 2000.

Fury et Usyk devaient initialement s'affronter le 23 décembre, mais le succès aux points et peu convaincant du Britannique face à la star du MMA Francis Ngannou le 29 octobre a entraîné un report du combat. Le 'Gipsy King' avait terminé son match face à Ngannou avec un oeil au beurre noir et une coupure au front.

Tyson Fury compte 34 victoires et un nul depuis ses débuts professionnels en 2008. Usyk compte quant à lui 21 victoires en 21 combats professionnels.

/ATS