Allemagne: le marché automobile repart de l'avant en octobre

Le marché automobile allemand est reparti en hausse en octobre sur un an, aidé par les modèles électriques. Le rebond fait suite à un tassement en septembre qui avait mis fin à sept mois consécutifs de croissance, selon des chiffres publiés vendredi.

Au total, 218'959 voitures ont été immatriculées en Allemagne, soit une hausse de 4,9% par rapport à octobre 2022, a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA). Les nouvelles immatriculations de véhicules électriques, sur une tendance très dynamique depuis janvier, s'étaient effondrées en septembre à la suite de l'arrêt du soutien gouvernemental aux achats de modèles commerciaux le 1er du mois.

Octobre a marqué une accélération prudente : ces nouvelles immatriculations ont augmenté de 4% par rapport à septembre, pour représenter 17% des immatriculations globales, et de 18% sur un an. L'industrie automobile, pilier de l'économie allemande, continue sa course de rattrapage après des années noires liées à la pandémie et aux pénuries de composants.

Mais le cocktail de hausse du prix des matériaux et de baisse du pouvoir d'achat liés à l'inflation rongent cet élan, faisant que le marché automobile allemand évolue en dessous de ses moyennes historiques. Ce marché a ainsi connu 'le troisième pire mois d'octobre des 20 dernières années', souligne Reinhard Zirpel, président de l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK) dans un communiqué.

Les immatriculations totales en octobre restent de 23% inférieures à leur niveau d'octobre 2019, avant la crise sanitaire, selon les données. Les nouvelles immatriculations de véhicules électriques continueront probablement d'augmenter d'ici la fin de l'année, prévoit Constantin Gall, associé chez EY.

Mais un nouveau tassement est prévu dès lors que le bonus environnemental de l'État va de nouveau baisser à partir de janvier 2024. L'année prochaine sera globalement 'difficile pour l'industrie automobile' avec des marges qui 'seront soumises à une pression considérable' du fait de rabais exigés par les clients, en jouant un rôle de plus en plus important dans le segment électrique, prédit M. Gall.

/ATS