YB ne doit pas repartir les mains vides de Belgrade

Quinze jours après une première contrastée contre le RB Leipzig, les Young Boys livreront ce mercredi au Marakana de Belgrade face à l'Etoile Rouge une rencontre capitale en Ligue des Champions.

Dans un groupe où la qualification pour les 8es de finale est promise à Manchester City, le tenant du titre, et à Leipzig, l'une des quatre meilleures équipes de la Bundesliga, les Bernois limitent leurs ambitions à un repêchage en 16e finale de l'Europa League. Ils ne peuvent pas, en effet, revenir les mains vides de Serbie.

'Notre objectif est clairement défini: nous voulons être toujours présents sur la scène européenne en 2024', affirme Raphaël Wicky. L'entraîneur connait la marche à suivre: il faudra impérativement devancer l'Etoile Rouge.

Le souvenir de 2019

Battus 3-1 à Manchester lors de la première journée après avoir ouvert le score, les Serbes semblent à la portée de Young Boys qui seront en quête de revanche. Il y a quatre ans, l'Etoile Rouge les avait, en effet, éliminés en play-off de la Ligue des Champions grâce à la règle, désormais abolie, des buts inscrits à l'extérieur (2-2 1-1).

Saidy Janko devrait être le seul titulaire aligné lors de ce funeste match retour du 27 août 2019 toujours présent au coup d'envoi ce mercredi. Tout indique que le Gambien tiendra, comme face à Leipzig, le flanc droit d'une défense à cinq. Raphaël Wicky estime que jouer à quatre derrière dans cette phase de poules de la Ligue des Champions comporte un trop grand risque.

Face à Leipzig, son 3-5-2 avait, malgré la défaite 3-1, plutôt bien convenu à son équipe. Avec Sandro Lauper et Cheick Niasse très précieux à la récupération en ligne médiane, l'équipe avait su tenir le choc. Seulement, son manque de rigueur sur les balles arrêtées n'avait pas pardonné.

Un match pour un grand gardien

On exigera donc d'Anthony Racioppi et de ses défenseurs une concentration de tous les instants pour ne pas laisser la moindre ouverture à l'adversaire. Désigné gardien no 1 malgré le retour aux affaires de David Von Ballmoos, Anthony Racioppi se retrouvera dans l'enfer du Marakana au centre de toutes les attentions. Un résultat pour les Bernois passera impérativement par un sans faute de son portier qui, à 24 ans, ne cesse il est vrai de bien grandir.

Il faudra donc un grand gardien mais aussi des attaquants en verve pour frapper un grand coup à Belgrade. Cela tombe bien dans la mesure où Cédric Itten et Meschak Elia viennent d'inscrire des buts superbes. La talonnade géniale du Bâlois samedi contre les Grasshoppers faisait suite aux deux frappes magnifiques du Congolais contre Leipzig et à St-Gall. Les deux hommes rêvent de récidiver au Marakana où, affirme-t-on, la peur se lit sur le visage de l'adversaire au moment de sortir du tunnel qui mène à la pelouse...

