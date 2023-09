Stricker s'invite à la table des grands

Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 128) jouera les 8es de finale de l'US Open.

Le Bernois a cueilli vendredi un sixième succès consécutif à Flushing Meadows, s'assurant du même coup une place parmi les 100 premiers du classement ATP.

Dominic Stricker s'est imposé 2-6 7-5 7-6 (7/4) 3-6 6-2 devant l'invité français Benjamin Bonzi (ATP 108) au 3e tour pour confirmer l'exploit signé face à Stefanos Tsitsipas (no 7) au 2e tour - et en cinq sets déjà. Cerise sur le gâteau, il deviendra à l'issue de cette quinzaine le 13e Suisse à intégrer le top 100 mondial.

Le gaucher de 21 ans, qui devrait se retrouver au pire aux alentours de la 90e place, a témoigné comme au tour précédent de toute sa force de caractère. Son début de match avait pourtant tout du cauchemar: il a perdu 16 des 19 premiers points pour être mené 4-0 après moins de 12 minutes de jeu.

Un coup de mou sans conséquence

Dominic Stricker a retrouvé peu à peu ses esprits, ainsi que sa patte de gaucher, et a sorti définitivement la tête de l'eau dans la deuxième manche. Plus constant, plus incisif sur les points importants, il a aussi su profiter des quelques baisses de régime de son adversaire pour renverser la table.

Son coup de mou du quatrième set fut sans conséquence. Le Bernois a resserré sa garde dans la manche décisive, effaçant deux balles de break d'entrée avant de forcer la décision en s'emparant une sixième fois du service adverse dans le quatrième jeu. Il a conclu la partie sur un dernier break, armant un passing de revers imparable après 3h26' de jeu. Le public du Grandstand en est resté baba.

Face à Fritz en 8es de finale?

Cette accession aux 8es de finale, qui pourrait bien servir de déclic à Dominic Stricker, n'a pas de prix. Mais, outre une place dans le top 100, elle vaudra au champion junior de Roland-Garros 2020 un alléchant chèque de 284'000 dollars. Soit plus du tiers de ses gains cumulés en carrière avant ce tournoi (805'000 dollars).

Dominic Stricker pourrait par ailleurs vivre une autre grande 'première' dimanche: il pourrait avoir les honneurs du Stade Arthur Ashe en cas d'affrontement avec le no 1 américain Taylor Fritz (no 9). Et dire que le Bernois avait dû effacer une balle de match au 2e tour des qualifications face au 144e mondial Pablo Llamas Ruiz!

