Trafic ferroviaire: 2,6 milliards de francs supplémentaires pour des extensions

Un itinéraire d'évitement doit être construit sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Genève, et la gare de Genève être réaménagée. Le Conseil fédéral a débloqué mercredi 2,6 milliards de francs supplémentaires pour ces projets d'extensions ainsi que d'autres.

Le gouvernement entend continuer à renforcer le rail. Dans le cadre de sa 'Perspective RAIL 2050', il fait le point sur l'état d'avancement de l'aménagement ferroviaire.

Entre Lausanne et Genève, un tunnel de 9 kilomètres entre Morges et Perroy (VD) doit permettre de faire face en cas de perturbations. Cette option est plus facile à réaliser que la troisième voie prévue jusqu'à présent, qui aurait traversé une zone densément peuplée et aurait probablement suscité de nombreuses oppositions, estime le gouvernement.

Ce dernier débloque 1,3 milliard à cet effet. De plus, 340 millions supplémentaires sont demandés pour le réaménagement de la gare de Genève et y assurer un flux de personnes sûr.

D'autres montants sont prévus entre autres pour le tunnel de base du Loetschberg et la gare d'Olten.

/ATS