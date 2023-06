Taux de chômage : réactions neuchâteloises

Le taux de chômage continue de chuter. Comme le montrent les chiffres publiés mercredi, le nombre de chômeurs à diminué au mois de mai de 0.1 point par rapport à avril. Au niveau suisse, le taux est de 1.9% alors qu’à Neuchâtel, il est légèrement plus haut à 2.5%. Le nombre de demandeurs d’emploi a reculé pour s’établir à 4014 alors que celui des chômeurs se fixe à 2225. Pour le directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) Florian Németi, cette situation est réjouissante sur le plan économique. Pourtant, il existe aussi un revers de la médaille pour lui : « il se trouve du côté des difficultés à recruter du personnel et c’est un problème qui existe déjà depuis plusieurs mois », déplore-t-il.